Вайт про можливу відмову Ф'юрі битися з Усиком: Ласкаво просимо до боксу

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 KO) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може не відбутися.

Це прокоментував президент UFC Дейна Вайт.

“Welcome to boxing. Is it shocking? Yes. Is it shocking? No. That is boxing. The big fights that should happen never happen and when they do, it’s always too late.”



