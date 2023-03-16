Воррен - про тренування Ф'юрі без тренера: Тайсон знає, що робити

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (20-0, 13 KO) розпочав підготовку до бою проти Олександра Усика (20-0, 13 KO) без тренера.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"У них буде достатньо часу для підготовки до бою. Тайсон - топовий професіонал, він сам знає, що має робити. Він зараз уже перебуває у бойовому режимі і він проводитиме важкі тренування. А потім решта команди приєднається до нього, ми домовляємось зі спаринг-партнерами. Не хвилюйтесь, Тайсон буде готовий до бою", - сказав Воррен.