Воррен - про тренування Ф'юрі без тренера: Тайсон знає, що робити

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (20-0, 13 KO) розпочав підготовку до бою проти Олександра Усика (20-0, 13 KO) без тренера.
Про це розповів промоутер Френк Воррен.
"У них буде достатньо часу для підготовки до бою. Тайсон - топовий професіонал, він сам знає, що має робити. Він зараз уже перебуває у бойовому режимі і він проводитиме важкі тренування. А потім решта команди приєднається до нього, ми домовляємось зі спаринг-партнерами. Не хвилюйтесь, Тайсон буде готовий до бою", - сказав Воррен.
Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.