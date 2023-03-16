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Воррен - про тренування Ф'юрі без тренера: Тайсон знає, що робити

Сьогодні 13:57 272 0
Промоутер розповів про підготовку Ф'юрі до бою з Усиком
Воррен - про тренування Ф'юрі без тренера: Тайсон знає, що робити
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (20-0, 13 KO) розпочав підготовку до бою проти Олександра Усика (20-0, 13 KO) без тренера.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"У них буде достатньо часу для підготовки до бою. Тайсон - топовий професіонал, він сам знає, що має робити. Він зараз уже перебуває у бойовому режимі і він проводитиме важкі тренування. А потім решта команди приєднається до нього, ми домовляємось зі спаринг-партнерами. Не хвилюйтесь, Тайсон буде готовий до бою", - сказав Воррен.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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