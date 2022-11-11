Красюк: Дюбуа - перший у черзі обов'язковий претендент на пояс Усика

Чемпіон WBA World у суперважкій вазі Даніел Дюбуа (18-1, 17 КО) є першим обов'язковим претендентом на бій проти володаря поясів WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"У нас є 3 пояси – WBA, IBF та WBO. По кожному з них практично вже визначено обов'язкових претендентів. Проте ми маємо певну календарну черговість.

Залежно від того, як пояси були завойовані або в якій черговості проводили захист попередні власники поясів, точно в такій же черговості має тривати обов'язковий захист цих поясів.

Тому у нас перший у черзі WBA – Дюбуа, промоутером якого є Френк Воррен, Queensberry Promotions. Тобто людина, яка веде справи ще й Тайсона Ф'юрі.

Потім йде IBF – це Хргович, справи якого веде Калле Зауерленд ще з кимось. Раніше з Едді Хірном працювали. Третій – це Джо Джойс, який є тимчасовим чемпіоном WBO. Його справами також займається Френк Воррен.

Ось як виглядає кошик обов'язкових претендентів. Але найобов'язковіший претендент - це Тайсон Ф'юрі, оскільки має 4-й пояс, який нам потрібен", - сказав Красюк.