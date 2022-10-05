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Гірн: Арум не зробив жодного дзвінка з приводу бою Джошуа та Ф’юрі

Сьогодні 15:00 309 0
Промоутер Джошуа розповів про перемовини щодо бою з Ф'юрі
Гірн: Арум не зробив жодного дзвінка з приводу бою Джошуа та Ф’юрі
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Boxing Scene.

Промоутер Боб Арум не брав участі в перемовинах щодо бою між Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів інший промоутер Едді Гірн.

"Боб Арум не зробив жодного дзвінка з приводу цього бою. Ніхто з Matchroom не розмовляв з ним. Він просто не брав участі. Френк Воррен, який також давав свої коментарі щодо ситуації, жодного разу не зателефонував команді Джошуа щодо бою. Все відбувалося між мною та Джорджем Ворреном, а Френк іноді дзвонив юристам".

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"Але коли люди, які не залучені до процесу, починають висловлювати свою думку, як зробив Боб... Він сказав, що все узгоджено. Ні, чорт забирай, не узгоджено. Якою була ситуація з трансляцією у США? Як були справи з міжнародними телевізійними правами, якщо все було узгоджено? Такого не було. Але я хочу зосередитись на боях, які відбудуться", - сказав Хірн.

Раніше Гірн запропонував Ф'юрі суперника.

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