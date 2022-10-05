Гірн: Арум не зробив жодного дзвінка з приводу бою Джошуа та Ф’юрі

Промоутер Джошуа розповів про перемовини щодо бою з Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Промоутер Боб Арум не брав участі в перемовинах щодо бою між Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів інший промоутер Едді Гірн.

"Боб Арум не зробив жодного дзвінка з приводу цього бою. Ніхто з Matchroom не розмовляв з ним. Він просто не брав участі. Френк Воррен, який також давав свої коментарі щодо ситуації, жодного разу не зателефонував команді Джошуа щодо бою. Все відбувалося між мною та Джорджем Ворреном, а Френк іноді дзвонив юристам".

Актуално: Чісора отримав контракт на третій бій із Ф'юрі

"Але коли люди, які не залучені до процесу, починають висловлювати свою думку, як зробив Боб... Він сказав, що все узгоджено. Ні, чорт забирай, не узгоджено. Якою була ситуація з трансляцією у США? Як були справи з міжнародними телевізійними правами, якщо все було узгоджено? Такого не було. Але я хочу зосередитись на боях, які відбудуться", - сказав Хірн.

Раніше Гірн запропонував Ф'юрі суперника.