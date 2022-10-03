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Чісора отримав контракт на третій бій із Ф'юрі

Вчора 23:25 198 0
Едді Гірн прокоментував переговори з Тайсоном Ф’юрі
Чісора отримав контракт на третій бій із Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - isport.ua.

Дерек Чісора та інші боксери отримали контракти на проведення чемпіонського поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

Актуально: Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується

"У п'ятницю (30 вересня) Дерек Чісора, як і інші боксери, отримав контракт на бій із Тайсоном Ф'юрі.

Так що, на нашу думку, він не буде битися з Ентоні Джошуа. Ми більш ніж раді продовжити переговори, але нам сказали, що крайній термін пройшов. Не звинувачуйте Ентоні Джошуа в тому, що Тайсон Ф'юрі двічі скасував цей бій", - розповів Гірн.

Дерек Чісора провів свій останній поєдинок у липні, коли він переміг Кубрата Пулєва роздільним рішенням суддів. А наприкінці вересня він заявив, що завершує професійну кар'єру.

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