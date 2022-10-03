Чісора отримав контракт на третій бій із Ф'юрі

Дерек Чісора та інші боксери отримали контракти на проведення чемпіонського поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"У п'ятницю (30 вересня) Дерек Чісора, як і інші боксери, отримав контракт на бій із Тайсоном Ф'юрі.

Так що, на нашу думку, він не буде битися з Ентоні Джошуа. Ми більш ніж раді продовжити переговори, але нам сказали, що крайній термін пройшов. Не звинувачуйте Ентоні Джошуа в тому, що Тайсон Ф'юрі двічі скасував цей бій", - розповів Гірн.