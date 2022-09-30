Головне
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу
Сьогодні 10:01 1374
Визначилися фіналісти жіночого чемпіонату світу з баскетболу
Сьогодні 17:43 129
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 17:02 17719
Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ
Сьогодні 15:28 366
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:59 2273
Гірн: Не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі
Сьогодні 08:51 340
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Вчора 21:58 563
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023
Вчора 20:55 676
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Вчора 16:28 5497 1
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Вчора 08:52 6448
Прямі трансляції

Гірн запропонував Ф'юрі суперника

Сьогодні 17:55 134 0
Едді Гірн прокоментував ситуації з переговорами про поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Гірн запропонував Ф'юрі суперника
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі, #Чарр, #Джо Джойс

Джерело - isport.ua.

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) слід обрати більш серйозного суперника ніж Мануель Чарр (33-4, 19 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Робота над контрактом завжди складна, тому що все має бути зроблено ретельно, тому все завжди повторюється по п'ять разів. Якщо чесно, я з хвилини на хвилину чекаю, що Тайсон скаже: "Вибачте британська публіко, але я не зміг отримати бій, тому що Ей Джей боягуз. Замість нього я битимуся з Мануелем Чарром".

Я пропоную йому побитися з Джо Джойсом, якщо відмовиться зустрітися з Джошуа. Це набагато кращий бій, але ми всі знаємо, що він цього не зробить. Ф'юрі битиметься з Мануелем Чарром, так як зробив це свого часу зі Шварцом чи Сефері.

Як вам ця ідея, побитися Тайсону з Джойсом у грудні? Це приголомшливий бій. Як ви гадаєте, це реально? Його легко організувати. Хлопці мають одного промоутера", - розповів Гірн.

Раніше Ф'юрі назвав свого наступного суперника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2342
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 2273
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу 1374
Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 1184
Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні 1332
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 17719
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6634
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 42798
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 45269
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15424
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37797
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26433