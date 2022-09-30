Гірн запропонував Ф'юрі суперника

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) слід обрати більш серйозного суперника ніж Мануель Чарр (33-4, 19 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Робота над контрактом завжди складна, тому що все має бути зроблено ретельно, тому все завжди повторюється по п'ять разів. Якщо чесно, я з хвилини на хвилину чекаю, що Тайсон скаже: "Вибачте британська публіко, але я не зміг отримати бій, тому що Ей Джей боягуз. Замість нього я битимуся з Мануелем Чарром".

Я пропоную йому побитися з Джо Джойсом, якщо відмовиться зустрітися з Джошуа. Це набагато кращий бій, але ми всі знаємо, що він цього не зробить. Ф'юрі битиметься з Мануелем Чарром, так як зробив це свого часу зі Шварцом чи Сефері.

Як вам ця ідея, побитися Тайсону з Джойсом у грудні? Це приголомшливий бій. Як ви гадаєте, це реально? Його легко організувати. Хлопці мають одного промоутера", - розповів Гірн.