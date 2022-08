Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Ексчемпіон світу Володимир Кличко побажав успіхів обом боксерам.

Heavyweight Boxing 🥊 today with two men I respect and know in different ways. I wish you both success but know Ukraine 🇺🇦 is where I stand!! @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/0VLdq5EvT0