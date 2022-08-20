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Кличко - про бій Усик - Джошуа II: Я на боці України

Сьогодні 19:38 349 0
Колишній чемпіон світу побажав успіхів обом боксерам напередодні реваншу
Кличко - про бій Усик - Джошуа II: Я на боці України
#Ентоні Джошуа, #Володимир Кличко, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Ексчемпіон світу Володимир Кличко побажав успіхів обом боксерам.

"Сьогодні бокс у суперважкій вазі з двома чоловіками, яких я поважаю і знаю по-різному. Я бажаю вам обом успіхів, але знайте, що я на боці України", - написав Кличко.

Усик - Джошуа II

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.
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