Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.
Ексчемпіон світу Володимир Кличко побажав успіхів обом боксерам.
"Сьогодні бокс у суперважкій вазі з двома чоловіками, яких я поважаю і знаю по-різному. Я бажаю вам обом успіхів, але знайте, що я на боці України", - написав Кличко.
Heavyweight Boxing 🥊 today with two men I respect and know in different ways. I wish you both success but know Ukraine 🇺🇦 is where I stand!! @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/0VLdq5EvT0— Klitschko (@Klitschko) August 20, 2022
Усик - Джошуа II
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.