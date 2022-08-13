Джерело - Чемпіон.
Переможець реваншу між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) отримає вакантний титул The Ring.
Про це повідомляє Майкл Бенсон.
Титул чемпіона в надважкій вазі за версією журналу The Ring раніше належав Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), але боксер звільнив його.
Раніше Ф’юрі офіційно оголосив про завершення кар’єри. Також це підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.
‼️✅ The Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch next Saturday will have the vacant Ring Magazine heavyweight title on the line after Tyson Fury vacated.— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 13, 2022
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.