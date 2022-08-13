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Переможець реваншу Усик - Джошуа отримає вакантний титул The Ring

Вчора 22:40 169 0
Переможець реваншу Усик - Джошуа отримає вакантний титул The Ring
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Переможець реваншу між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) отримає вакантний титул The Ring.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Титул чемпіона в надважкій вазі за версією журналу The Ring раніше належав Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), але боксер звільнив його.

Раніше Ф’юрі офіційно оголосив про завершення кар’єри. Також це підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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