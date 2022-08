Переможець реваншу між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) отримає вакантний титул The Ring.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Титул чемпіона в надважкій вазі за версією журналу The Ring раніше належав Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), але боксер звільнив його.

Раніше Ф’юрі офіційно оголосив про завершення кар’єри. Також це підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

