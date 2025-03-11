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Ексголкіпер Динамо та Дніпра завершив кар'єру

Олександр Булава — 11 березня 2025, 00:27
Ексголкіпер Динамо та Дніпра завершив кар'єру
Денис Бойко
ФК Динамо

Колишній воротар національної збірної України та київського Динамо Денис Бойко завершив кар'єру.

Про це гравець розповів Instagram.

"Хочу подякувати без виключення усім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху!

Моє ім'я і моя кар'єра були б неможливі без людей з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з 7 років і по сьогоднішній день! Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди й заїзди на базу – всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні!

Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись, як і усі в нашому світі!

Кожен день без виключення я віддавав всього себе на футбольному полі задля команди і досягнення результату, тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну карʼєру з чистою совістю!

Футбол – це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі!

Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)", – розповів Бойко.

Останній сезон 37-річний голкіпер провів у складі житомирського Полісся, яке покинув влітку 2024-го. Також протягом карʼєри грав за київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Дніпро, Бешикташ, Малагу та Динамо.

Ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок та тричі Суперкубок. Також зіграв у фіналі Ліги Європи-2014/15.

У складі національної збірної України Денис провів сім поєдинків, пропустивши сім голів й тричі зігравши на "нуль".

Денис Бойко

Денис Бойко

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