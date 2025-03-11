Ексголкіпер Динамо та Дніпра завершив кар'єру

Колишній воротар національної збірної України та київського Динамо Денис Бойко завершив кар'єру.

Про це гравець розповів Instagram.

"Хочу подякувати без виключення усім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху!

Моє ім'я і моя кар'єра були б неможливі без людей з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з 7 років і по сьогоднішній день! Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди й заїзди на базу – всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні!

Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись, як і усі в нашому світі!

Кожен день без виключення я віддавав всього себе на футбольному полі задля команди і досягнення результату, тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну карʼєру з чистою совістю!

Футбол – це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі!

Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)", – розповів Бойко.