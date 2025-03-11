Рятівний пенальті: стала відома оцінка Циганкова за матч з Еспаньйолом
Віктор Циганков
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Український півзахисник Віктор Циганков став одним з найкращих гравців матчу 27 туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Еспаньйолом (1:1).
Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,3 бали.
Циганков відіграв повний матч. На його рахунку зароблений пенальті, 85% точних передач (39 з 46), 1 ключовий пас, 3 удари (усі заблоковані) та 1 фол.
Найкращим гравцем матчу став півзахисник Жирони Янхель Еррера (7,6).
У поточному сезоні Циганков зіграв 21 матчі, на його рахунку – 2 голи та 4 асисти.
Жирона наразі з 33 очками посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Наступний поєдинок команда зіграє 15 березня проти Валенсії.