Рятівний пенальті: стала відома оцінка Циганкова за матч з Еспаньйолом

Український півзахисник Віктор Циганков став одним з найкращих гравців матчу 27 туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Еспаньйолом (1:1).

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,3 бали.

Циганков відіграв повний матч. На його рахунку зароблений пенальті, 85% точних передач (39 з 46), 1 ключовий пас, 3 удари (усі заблоковані) та 1 фол.

Найкращим гравцем матчу став півзахисник Жирони Янхель Еррера (7,6).

У поточному сезоні Циганков зіграв 21 матчі, на його рахунку – 2 голи та 4 асисти.

Жирона наразі з 33 очками посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Наступний поєдинок команда зіграє 15 березня проти Валенсії.