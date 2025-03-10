Поклюка. Розклад восьмого етапу Кубку світу
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З 13 по 16 березня 2025 року у словенській Поклюці відбудеться сьомий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.
Розклад етапу Кубку світу в Поклюці
- 13.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, жінки
- 14.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 15.03.2025 | 14:05 | Змішана естафета
- 15.03.2025 | 16:45 | Сингл-мікст
- 16.03.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки
- 16.03.2025 | 16:45 | Масстарт, чоловіки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок сьомого етапу Кубку світу.