Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Поклюка. Розклад восьмого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 10 березня 2025, 10:00
Поклюка. Розклад восьмого етапу Кубку світу
Getty Images

З 13 по 16 березня 2025 року у словенській Поклюці відбудеться сьомий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Поклюці

  • 13.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 14.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 15.03.2025 | 14:05 | Змішана естафета
  • 15.03.2025 | 16:45 | Сингл-мікст
  • 16.03.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки
  • 16.03.2025 | 16:45 | Масстарт, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок сьомого етапу Кубку світу.

Кубок світу з біатлону Поклюка

Поклюка

Дві юніорки потраплять до складу збірної України на етап Кубку світу в Поклюці
Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічий мас-старт
Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн жіночий мас-старт
Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн жіночу гонка переслідування
Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн змішану естафету

Останні новини