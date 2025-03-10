Поклюка. Розклад восьмого етапу Кубку світу

З 13 по 16 березня 2025 року у словенській Поклюці відбудеться сьомий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Поклюці

13.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, жінки

14.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки

15.03.2025 | 14:05 | Змішана естафета

15.03.2025 | 16:45 | Сингл-мікст

16.03.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки

16.03.2025 | 16:45 | Масстарт, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

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"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок сьомого етапу Кубку світу.