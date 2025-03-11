Циганков заробив вирішальне пенальті у грі з Еспаньйолом у 27 турі Ла Ліги

Еспаньйол вдома зіграв внічию з Жироною у межах 27 туру іспанської Ла Ліги

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Господарі вийшли вперед на старті другої половини гри, коли Хофре розігнав контратаку, яку завершив влучним ударом у кут воріт.

Гості змогли зрівняти рахунок наприкінці зустрічі. Український півзахисник Віктор Циганков на 86-й хвилині гри заробив пенальті, яке впевнено реалізував Стуані.

Зазначимо, що Циганков відіграв повний матч. Для українця це був 21-й поєдинок у сезоні. На його рахунку – 2 голи та 4 асисти.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

27 тур, 10 березня

Еспаньйол – Жирона 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Хофре, 1:1 – 86 Стуані

Жирона з 33 очками посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату, Еспаньйол йде 15-м з 28 балами в активі.

Напередодні повідомлялося, що Жирона хоче продовжити контракт з українським вінгером.