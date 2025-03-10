Це було фантастично: Магучіх відреагувала на золото Дорощука

Зірка світової легкої атлетики українка Ярослава Магучіх відреагувала на золото Олега Дорощука на ЧЄ-2025 у приміщенні в стрибках у висоту. Вона дивилася його виступ і щаслива за результат.

Про це Ярослава сказала для Суспільне Спорт.

" Дуже рада за Олега, вчора дивилася змагання. 2 м 34 см з першої спроби – це було просто фантастично. Нарешті у нього є золота медаль дорослого чемпіонату Європи. Висота на висоті, як то кажуть", – зізналася Магучіх.

Зазначимо, що чемпіонат Європи виявився успішним і для неї. Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту.

Ярослава перед континентальною першістю заявляла, що збирається встановити новий рекорд турніру, який належить німкені Хайке Генкель (2 м 05 см). Українська спортсменка повідомила, що не робила спробу через біль у п'яті.

Для неї це вже третій поспіль тріумф на ЧЄ в приміщенні. У 2021 році, коли подію приймало місто Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два роки в Стамбулі Магучіх для першого місця вистачило 1 м 98 см.

Вона повторила рекорд Розмарі Аккерман. Представниця НДР до сьогодні була єдиною спортсменкою у стрибках у висоту, яка вигравала ЧЄ в приміщенні тричі поспіль.