Упіймала, але дала втекти: Олександра Меркушина розповіла про інцидент із Сімон під час естафети

Олександра Меркушина в соцмережах відреагувала на цікавий момент, який трапився в жіночій естафеті на сьомому етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто. Тоді українки фінішували на рекордно низькій 17-й позиції. А могли й взагалі не завершити гонку!

Україну, згідно з правилами, могли б зняти з перегонів, якби Меркушину, яка представляла команду на останньому, четвертому етапі, обігнали на коло. Наші дівчата були за крок до цього – в буквальному значенні слова. Француженка Жюлія Сімон, яка мчала до переможного фінішу, наздогнала Олександру, тобто випередила на ціле коло. Але в потрібний момент пригальмувала. Натомість українка щодуху втікала від зняття.

"Це не те, що я мала на увазі, коли хотіла позмагатися проти Жульї Сімон. Будьте обережні у своїх мріях", – написала Меркушина-молодша та оприлюднила відеофрагмент естафети.

У коментарях користувачі захоплюються вчинком легендарної Сімон, а Олександрі бажають досягти в кар’єрі того рівня, коли боротьба на дистанції між двома біатлоністками дійсно набуде інших обрисів.

Нагадаємо, в естафеті перемогла збірна Франції, а українська команда (Христина Дмитренко, Юлія Джима, Юлія Городна, Олександра Меркушина) показала 17-й результат серед 21 команди. Програш лідеркам склав сім з половиною хвилин.

Олександра Меркушина виборола бронзову нагороду в масстарті на юніорському чемпіонаті світу, який минулого тижня завершився у шведському Естерсунді. Це була єдина нагорода України на планетарній першості.