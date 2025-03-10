Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у четвертому колі турніру в Індіан-Веллсі

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк дізналися своїх суперниць у четвертому колі престижного турніру в американському Індіан-Веллсі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4).

Зазначимо, що в попередньому раунді одеситка в двох сетах за 81 хвилину переграла іншу американку Даніель Коллінз.

Це буде восьма зустріч тенісисток. З рахунком 5:2 лідирує Джессіка. Востаннє вони грали між собою на початку лютого цього року на турнірі в Катарі.

Суперницею Марти (24) буде китаянка Чжен Ціньвень. Чжан наразі посідає 9 місце в рейтингу WTA. Вона є переможницею Олімпійських ігор 2024.

Раніше Марта і Чжен грали між собою двічі. Костюк здобула перемогу в 2024 році в 1/8 фіналу Штутгарта. Ціньвень була сильніше в 1/32 фіналу Монреаля в 2023 році.

У межах третього кола Костюк зуміла здолати представницю США Керолайн Доулхайд.

Нагадаємо, третя ракетка України Даяна Ястремська завершила свої виступи на цьому турнірі, програвши другій ракетці світу Ігі Швьонтек.