Атлетик – Рома: де дивитися матч Ліги Європи за участі Довбика

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, зіграє з Атлетиком з Більбао в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у четвер, 13 березня, на арені "Естадіо Сан-Мамес" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою "вовків" з рахунком 2:1.

Рома у попередньому раунді плейоф здолала Порту на шляху до 1/8 фіналу. Атлетик своєю чергою посів друге місце на етапі ліги та вийшов до плейоф напряму.

У наступній стадії переможець цього протистояння зустрінеться з Фенербахче або Рейнджерс.