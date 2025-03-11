Радченко проведе бій за титул чемпіона світу в Африці

Український боксер Сергій Радченко (11-7, 5 КО) проведе бій проти володаря титулу чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті Кевіна Лерени (30-3, 14 КО).

Про це повідомляє Legacy Boxing Promotions.

Поєдинок відбудеться 1 травня у столиці Південно-Африканської Республіки - Преторії. Це буде перший в історії захист титулу WBC в Африці.

Зазначимо, що спочатку цей бій мав відбутися 22 лютого у Києві. Однак Лерена, з нерозголошених причин, кілька разів просив про перенесення бою, а потім взагалі відмовився від поїздки в Україну. У підсумку WBC скасувала бій.

Радченко останній бій провів у серпні проти Андрія Пешича із Сербії у Києві. Сергій переміг одноголосним рішенням суддів та завоював пояс WBC Silver.

Лерена у листопаді 2023 року став володарем тимчасового титулу WBC у бриджервейті. Боксер з ПАР відомий тим, що у грудні 2022 року поступився чинному чемпіону IBF Даніелю Дюбуа, поєдинок достроково завершився у третьому раунді.