Ньюкасл обіграв Вест Гем та повернувся до шістки турнірної таблиці АПЛ
Ньюкасл Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Вест Гемом у завершальному матчі 28 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "сорок". Єдиний гол на свій рахунок записав бразильський півзахисник Бруно Гімараес.
Чемпіонат Англії – АПЛ
28 тур, 10 березня
Вест Гем – Ньюкасл Юнайтед 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 63 Гімараес
Після цього поєдинку Ньюкасл піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. Наразі "сороки" мають 47 очок, зрівнявшись з Манчестер Сіті.
Вест Гем залишається на 16 сходинці, заробивши 33 залікові бали за 28 поєдинків. У наступному турі на "молотобійців" очікує гра з Евертоном, а Ньюкасл зустрінеться з Брентфордом.
Напередодні Манчестер Юнайтед та Арсенал не змогли визначити сильнішого, а Челсі мінімально обіграв Лестер.