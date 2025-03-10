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Ньюкасл обіграв Вест Гем та повернувся до шістки турнірної таблиці АПЛ

Станіслав Лисак — 10 березня 2025, 23:54
Ньюкасл обіграв Вест Гем та повернувся до шістки турнірної таблиці АПЛ

Ньюкасл Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Вест Гемом у завершальному матчі 28 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "сорок". Єдиний гол на свій рахунок записав бразильський півзахисник Бруно Гімараес.

Чемпіонат Англії – АПЛ
28 тур, 10 березня

Вест Гем – Ньюкасл Юнайтед 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 63 Гімараес

Після цього поєдинку Ньюкасл піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. Наразі "сороки" мають 47 очок, зрівнявшись з Манчестер Сіті.

Вест Гем залишається на 16 сходинці, заробивши 33 залікові бали за 28 поєдинків. У наступному турі на "молотобійців" очікує гра з Евертоном, а Ньюкасл зустрінеться з Брентфордом.

Напередодні Манчестер Юнайтед та Арсенал не змогли визначити сильнішого, а Челсі мінімально обіграв Лестер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Ньюкасл Юнайтед

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