Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Про це британець написав у Твіттері.
"Щиро дякую всім, хто протягом років мав вплив на мою кар'єру. Після довгих важких розмов я нарешті вирішив піти. На свій 34-й день народження я кажу: "Щасливої дороги". Дуже дякую дружині Періс, яка підтримувала мене більше за інших. І дякую тобі, Боже. До зустрічі на іншому боці, бродяги. 2008-2022", - написав Ф'юрі.
MASSIVE THANKS TO EVERYONE WHO HAD AN INPUT IN MY CAREER OVER THE YEARS & AFTER LONG HARD CONVERSATIONS IV FINALY DECIDED TO WALK AWAY & ON MY 34th BIRTHDAY I SAY Bon voyage. HEARS A FEW WHO MADE IS SPECIAL ALONG THE WAY… pic.twitter.com/jNeF1CbBqm— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 12, 2022