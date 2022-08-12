Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Про це британець написав у Твіттері.

"Щиро дякую всім, хто протягом років мав вплив на мою кар'єру. Після довгих важких розмов я нарешті вирішив піти. На свій 34-й день народження я кажу: "Щасливої дороги". Дуже дякую дружині Періс, яка підтримувала мене більше за інших. І дякую тобі, Боже. До зустрічі на іншому боці, бродяги. 2008-2022", - написав Ф'юрі.