Ф’юрі звільнив титул чемпіона за версією журналу The Ring

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) звільнив титул чемпіона за версією журналу The Ring.

Про це заявив сам боксер.

"Титул The Ring завжди був святим граалем боксу. Я завжди носив це звання з гордістю.

Чесно кажучи, я завжди казав, що мені байдуже, що про мене думають люди. Мені байдуже, як мене запам’ятають. Те, що тебе пам’ятають, означає, що ти більше не активний, з тобою покінчено, і все.

У мене була хороша 14-річна кар’єра. Насправді я боксував 20 років, від 14 до 34 років. Мені це сподобалось. Я насолоджувався підйомами та падіннями.

Зараз світ відкритий для багатьох речей. Наразі я знімаю документальний фільм Netflix. Скоро я буду записувати альбом. Хто знає, можливо, ви навіть побачите мене на екрані", - сказав Ф’юрі.