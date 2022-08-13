Ф’юрі звільнив титул чемпіона за версією журналу The Ring

Джерело - The Ring.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) звільнив титул чемпіона за версією журналу The Ring.
Про це заявив сам боксер.
"Титул The Ring завжди був святим граалем боксу. Я завжди носив це звання з гордістю.
Чесно кажучи, я завжди казав, що мені байдуже, що про мене думають люди. Мені байдуже, як мене запам’ятають. Те, що тебе пам’ятають, означає, що ти більше не активний, з тобою покінчено, і все.
У мене була хороша 14-річна кар’єра. Насправді я боксував 20 років, від 14 до 34 років. Мені це сподобалось. Я насолоджувався підйомами та падіннями.
Зараз світ відкритий для багатьох речей. Наразі я знімаю документальний фільм Netflix. Скоро я буду записувати альбом. Хто знає, можливо, ви навіть побачите мене на екрані", - сказав Ф’юрі.
Англієць двічі завоював титул The Ring, а також двічі був визнаний бійцем року (2015 і 2020).
Щоб отримати пояс чемпіона за версією журналу, необхідно перемогти чинного чемпіона або виграти поєдинок між першим та другим номерами рейтингу журналу.
Раніше Ф’юрі офіційно оголосив про завершення кар’єри. Також це підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.