Джерело - boxingscene.com.
Промоутер Едді Гірн упевнений, що ще цього року можна встигнути організувати бій Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі за всі пояси надважкої ваги.
Про це заявив сам промоутер.
"У Джошуа бій у серпні. Незалежно від того, яким буде результат - перемога, поразка чи нічия - Ентоні хоче провести ще один бій у грудні. Звичайно, ми віримо у перемогу Джошуа проти Усика. І тоді ми можемо впевнено дивитися у бік поєдинку Джошуа - Ф'юрі.
Щоправда, я впевнений, що цей поєдинок відбудеться у будь-якому випадку, незалежно від того, як завершиться бій Усик - Джошуа", - сказав Гірн.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.