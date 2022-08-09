Промоутер розповів про плани щодо Джошуа

Промоутер Едді Гірн упевнений, що ще цього року можна встигнути організувати бій Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі за всі пояси надважкої ваги.

Про це заявив сам промоутер.

"У Джошуа бій у серпні. Незалежно від того, яким буде результат - перемога, поразка чи нічия - Ентоні хоче провести ще один бій у грудні. Звичайно, ми віримо у перемогу Джошуа проти Усика. І тоді ми можемо впевнено дивитися у бік поєдинку Джошуа - Ф'юрі. Щоправда, я впевнений, що цей поєдинок відбудеться у будь-якому випадку, незалежно від того, як завершиться бій Усик - Джошуа", - сказав Гірн.

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