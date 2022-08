Чемпіон WBA Далакян має домовитися про бій з Хіменесом

Український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) має провести поєдинок з костаріканським претендентом Давідом Хіменесом (12-0, 9 КО).

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Боксери мають домовитися про бій до 31 серпня. В іншому випадку будуть призначені боксерські торги.

