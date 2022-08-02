Головне
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Вчора 10:54 11881
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:58 3297
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову
Вчора 12:17 2139
Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року
Вчора 11:19 330
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України
Вчора 10:48 22283
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:15 230828
ПСЖ виграв Суперкубок Франції
31.07.2022 22:56 866
Збірна Англії здолала Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022
31.07.2022 21:39 753
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
31.07.2022 20:39 2250
Ферстаппен виграв Гран-прі Угорщини
31.07.2022 18:09 553
Прямі трансляції

Чемпіон WBA Далакян має домовитися про бій з Хіменесом

Сьогодні 08:47 329 0
Боксери мають домовитися про бій до 31 серпня
Чемпіон WBA Далакян має домовитися про бій з Хіменесом
#WBA, #Артем Далакян, #Давід Хіменес

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) має провести поєдинок з костаріканським претендентом Давідом Хіменесом (12-0, 9 КО).

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Боксери мають домовитися про бій до 31 серпня. В іншому випадку будуть призначені боксерські торги.

Нагадаємо, Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 3869
Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО 6220
Циганковим цікавиться клуб з АПЛ Циганковим цікавиться клуб з АПЛ 1709
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову «Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову 2139
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 7418
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція Динамо - Штурм: онлайн-трансляція 3297
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18186
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59208
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16524 12
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31735
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13385
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 28184