Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-4, 10 КО) переміг американця Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO).

Українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів: 99-91, 99-91, 98-92.

Дерев'янченко перервав серію з 3-х поразок поспіль.

.@SDerevyanchenko puts on a clinic and picks up a big-time UD win over Conley 💪#DerevyanchenkoConley #GarciaBenavidez pic.twitter.com/5kCp9zPwPQ