Джошуа доставлений в лікарню на обстеження

Британець нічого не бачив після 9-го раунду

Джерело - The Sun.

Британський боксер Ентоні Джошуа госпіталізований у лікарню Лондона з підозрою на перелом очниці.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Не знаю, зламав він [Джошуа] очну ямку, але виглядає неважливо. Він сказав, що не міг бачити після дев'ятого раунду. Було відчуття, що сили залишили його", - заявив Гірн.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18–0, 13 КО) за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.