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Джошуа доставлений в лікарню на обстеження

Сьогодні 19:17 633 0
Британець нічого не бачив після 9-го раунду
Джошуа доставлений в лікарню на обстеження
Фото Getty Images
#Гірн, #Усик

Джерело - The Sun.

Британський боксер Ентоні Джошуа госпіталізований у лікарню Лондона з підозрою на перелом очниці.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Не знаю, зламав він [Джошуа] очну ямку, але виглядає неважливо. Він сказав, що не міг бачити після дев'ятого раунду. Було відчуття, що сили залишили його", - заявив Гірн.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18–0, 13 КО) за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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