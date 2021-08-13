 Хей: Це не повернення, я просто повинен дати урок | Бокс | Champion.com.ua
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Хей: Це не повернення, я просто повинен дати урок

Сьогодні 10:55 685 0
Британець хоче покарати свого майбутнього суперника
Хей: Це не повернення, я просто повинен дати урок
#Хей

Джерело - Sky Sports.

Британський боксер Девід Хей (28-4, 26 KO) зустрінеться з Джо Фурньє (9-0, 9 KO) на шоу в Лос-Анджелесі 11 вересня як виняток і не бажає повертатися на ринг повноцінно.

Про це заявив сам боксер.

"Все почалося з хвастощів під час відпустки в Греції. Фурньє стверджував, що виграє у мене. Я запропонував йому спаринг в тренувальному залі, але він запитав, скільки це буде коштувати, щоб повернути мене з відставки. Було зроблено кілька дзвінків, і ось ми боремося в Лос-Анджелес.

Це не мій камбек, я просто повинен дати комусь урок і показати, що я на зовсім іншому рівні. Зараз я важу на кілька кілограмів менше, ніж до мого першого бою з Тоні Белью. У мене є 4 тижні на підготовку, але я в захваті від цього шансу", - зазначив Хей.

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