Хей: Це не повернення, я просто повинен дати урок

Джерело - Sky Sports.
Британський боксер Девід Хей (28-4, 26 KO) зустрінеться з Джо Фурньє (9-0, 9 KO) на шоу в Лос-Анджелесі 11 вересня як виняток і не бажає повертатися на ринг повноцінно.
Про це заявив сам боксер.
"Все почалося з хвастощів під час відпустки в Греції. Фурньє стверджував, що виграє у мене. Я запропонував йому спаринг в тренувальному залі, але він запитав, скільки це буде коштувати, щоб повернути мене з відставки. Було зроблено кілька дзвінків, і ось ми боремося в Лос-Анджелес.
Це не мій камбек, я просто повинен дати комусь урок і показати, що я на зовсім іншому рівні. Зараз я важу на кілька кілограмів менше, ніж до мого першого бою з Тоні Белью. У мене є 4 тижні на підготовку, але я в захваті від цього шансу", - зазначив Хей.