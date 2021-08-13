Хей: Це не повернення, я просто повинен дати урок

Британець хоче покарати свого майбутнього суперника

Джерело - Sky Sports.

Британський боксер Девід Хей (28-4, 26 KO) зустрінеться з Джо Фурньє (9-0, 9 KO) на шоу в Лос-Анджелесі 11 вересня як виняток і не бажає повертатися на ринг повноцінно.

Про це заявив сам боксер.