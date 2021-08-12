Девід Хей відновить кар'єру

Британець проведе поєдинок проти Фурньє

Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей планує відновити боксерську кар'єру.

Про це повідомляє Mirror.

Британець виступить в рамках чергового боксерського шоу від Triller, де головною подією вечора боксу стане бій колишнього чемпіона в шести вагових категоріях Оскара Де Ла Хойя і ексчемпіона UFC Вітора Белфорт.

Суперником Хея буде колишній партнер по тренуваннях Джо Фурньє.

Поєдинок відбудеться 11 вересня в на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США).

Нагадаємо, Хей у 2018 році оголосив про завершення кар'єри після двох поразок поспіль від Тоні Белью.