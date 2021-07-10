Паскаля позбавили титулу WBA і дискваліфікували на півроку

У травні канадець провалив допінг-тест

Канадський боксер Жан Паскаль (35-6-1, 20 KO) був позбавлений титулу регулярного чемпіона WBA в напівважкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Всесвітня боксерська асоціація покарала Паскаля через те, що він провалив допінг-тест напередодні поєдинку проти Баду Джека. Також канадець дискваліфікований на півроку.

У травні в допінг-пробі Паскаля виявили дростанолон, метаболіт дростанолона і епітренболон.

Останній бій Паскаль провів в грудні 2019 року: канадець переміг Джека роздільним рішенням суддів. З того часу Жан на ринг не виходив.