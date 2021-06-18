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Навколо спорту

Ф'юрі: Вайлдер нокаутував би Джошуа у першому раунді

Сьогодні 14:10 263 0
Британський чемпіон оцінив силу свого наступного суперника
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений, що Деонтей Вайлдер зможе з легкістю перемогти володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Розберуся з Джошуа і Хирний пізніше. Найважливіша річ для мене - це Вайлдер, найнебезпечніший суперважкоатлет в світі, який нокаутував би Джошуа в першому раунді. Мені потрібно пройти його, а потім інші хлопці отримають свою хвилину слави. Я влаштую їм найбільше побиття в їх житті.

У мене немає нічого особистого з Вайлдером. Мене не хвилює його ставлення до мене. Я турбуюся тільки про те, щоб перемагати суперників. Мені плювати на гроші і титули. Мій інтерес - в крові і боях", - зазначив Ф'юрі.

Третій бій Ф'юрі - Вайлдер пройде 24 липня в Лас-Вегасі. Напередодні після пресконференції боксери влаштували майже шестихвилинну дуель поглядів.

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