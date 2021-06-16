Дійство тривало майже шість хвилин

Джерело - Чемпіон.

32-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО), чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі, провів дуель поглядів зі своїм наступним суперником - 35-річним американським бійцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Дуель тривала майже шість хвилин. Першим відвів погляд Вайлдер.

Третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі. Перший поєдинок між боксерами завершився нічиєю, у другому бою Ф'юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом у сьомому раунді.

Раніше, Арум назвав винного у зриві бою Джошуа - Ф’юрі.