 Ф'юрі і Вайлдер провели рекордну дуель поглядів. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі і Вайлдер провели рекордну дуель поглядів

Сьогодні 13:09 317 0
Дійство тривало майже шість хвилин
Ф'юрі і Вайлдер провели рекордну дуель поглядів
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

32-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО), чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі, провів дуель поглядів зі своїм наступним суперником - 35-річним американським бійцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Дуель тривала майже шість хвилин. Першим відвів погляд Вайлдер.

Третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі. Перший поєдинок між боксерами завершився нічиєю, у другому бою Ф'юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом у сьомому раунді.

Раніше, Арум назвав винного у зриві бою Джошуа - Ф’юрі.

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