Американський боксер Теофімо Лопес назвав смішними заяви українця Василя Ломаченка про нічийний результат їхнього поєдинку.

Про це розповів сам боксер.

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"Я можу лише посміятися над цим. Як на мене, це людина, яка ніколи не змириться з поразкою. Раніше він ніколи не програвав, тим більше так, як мені. З огляду на те, що я зробив і як його побив, Ломаченко залишився в минулому. Зрештою, я забрав у нього серце. Навіть якщо ми проведемо ще один бій, цього разу я його нокаутую. І це не просто розмови", - запевнив Лопес.