Лопес-старший пояснив небажання сина битися з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) хотів уникнути бою проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це розповів батько американського боксера - Теофімо Лопес-старший.

"Кар'єрою мого сина керує Бог, ми просто прислухаємося до нього. Ми погоджуємося на бої, коли вони з'являються. Мій син не хотів битися з Ломаченко через недостатню кількість грошей за поєдинок. Я сказав йому: "Нам не можна просто так відпускати цього хлопця. Це наш останній шанс". Я переконав його погодитися на цей бій. Подивіться, що у нас є зараз. Одна з найбільших компаній в розважальній індустрії хоче співпрацювати з моїм сином. Ви бачили промоутерські торги", - сказав Лопес-старший.