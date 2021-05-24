 Екстренер Кличка: Олімпійська медаль Ломаченка в Пекіні коштувала 700 тис доларів | Бокс | Champion.com.ua
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Екстренер Кличка: Олімпійська медаль Ломаченка в Пекіні коштувала 700 тис доларів

Сьогодні 14:39 475 0
Сергій Городничев прокоментував корупцію на олімпійських іграх.
Екстренер Кличка: Олімпійська медаль Ломаченка в Пекіні коштувала 700 тис доларів
#Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Перемога українського боксера Василя Ломаченка на Олімпійських іграх у Пекіні вартувала 700 тис доларів.

Про це розповів Сергій Городничев, колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка, вказав на тотальну корупцію на Олімпійський іграх.

Про це розповів сам спеціаліст.

"На Олімпіаді все вирішується, там вже все розподілено. AIBA знає всіх лідерів, там уже розподілено, що скільки коштує. Наприклад, якщо ти в Україні боксуєш, то там є лідери. Їх же не 12 чоловік, а 3-4.

Вони боксують, виграють - до них претензій немає. А є ті, кого можна всунути, тому там вже договорняки є. Просто про це ніхто не говорить або бояться. Я нічого не боюся, вже перестав.

На Олімпіаді золота медаль, наприклад, для Саітова коштувала 1 млн доларів. Для Васі Ломаченка медаль в Пекіні коштувала 700 тисяч. Просто Вася цього не знає і тренери не знають. Це знають тільки (показує вгору - прим.).

На Олімпіаду везуть гроші. Щодо Лондона я не знаю. Я знаю щодо Пекіна, що за Васю 100% завозили. Просто він цього не знає, ніхто не знає. Є певне коло.

У мене просто був витік інформації. Тоді в Федерації боксу України був інший президент", - сказав Городничев.

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