Василь Ломаченко прокоментував бій з Теофімо Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не може змиритись з тим, що поступився Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Про це розповів сам боксер.

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"Зараз, коли я переглянув бій з Лопесом багато разів, вважаю, що там була нічия. Поєдинок з Накатані - кращий вибір для мене. Я хочу порівняти себе з Лопесом. У Накатані був близький бій з Теофімо. Це відмінний суперник для мене", - сказав Ломаченко.

Раніше, Лопес-старший пояснив небажання сина битися з Ломаченком.