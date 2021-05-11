Тренер Сондерса пояснив припинення бою з Альваресом

Марк Тіббс прокоментував бій Льварес - Сондерс

Тренер колишнього чемпіона світу у двох дивізіонах Біллі Джо Сондерса (30-1, 14 КО) Марк Тіббс пояснив, чому прийняв рішення зняти свого підопічного з поєдинку проти Сауля Альвареса.

Про це розповів сам наставник.

"Подібні рішення ніколи не бувають легкими. Око Сондерса було пошкоджене, і я дуже сильно люблю цю людину, щоб зважитися попросити його продовжити бій. Тоді Сондерс почав набирати обертів. У нього була пошкоджена очниця - і після цього все пішло до краху. Важливо: Альварес зламав обличчя Сондерсу У Біллі б'ється серце. Коли хтось ось так тебе тягне вниз, то потрібно доводиться вставати. Сондерс завдав хороший лівий аперкот і правий хук. Він показав себе. Все було добре, поки він не отримав травму", - сказав Тіббс.

Нагадаємо, Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO.