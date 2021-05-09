Чарло готовий відмовитися від чемпіонського пояса заради бою з Канело

Боксер готовий піднятися у вазі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в середньому дивізіоні Джермалл Чарло (31-0-0, 22 KO) хоче провести бій проти Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Про це заявив сам боксер.

"До біса гроші, до біса славу і під три чорти все інше. Я відмовлюся від свого пояса, наберу 168 фунтів, щоб бій з Канело відбувся зараз. Боксу потрібен наш поєдинок", - зазначив Чарло.

Не тільки Чарло захотів побитися з Альваресом після перемоги останнього над Сондерсом. Чемпіон WBO в середній вазі Деметріус Андраде прийшов на пресконференцію боксера і запропонував йому вийти на ринг. Але, на думку Канело, американець не достойний битися з ним.