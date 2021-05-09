Канело вигнав Андраде зі своєї пресконференції

Боксери обмінялися люб'язностями

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC, WBA і WBO в суперсередній вазі Сауль Альварес влаштували жорстку перепалку з чемпіоном WBO в середній вазі Деметріусом Андраде.

Під час пресконференції Канело після переможного поєдинку проти ексчемпіона світу в двох дивізіонах Біллі Джо Сондерса американець звернувся до нього з питанням, коли вони влаштують поєдинок.

Альварес заявив, що не буде виходити з ним на ринг, і Андраде така відповідь не влаштувала. Він розпочав ображати мексиканця.

Канело тут же розгнівився.