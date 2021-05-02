Бівол переміг Річардса та захистив чемпіонський титул WBA

Поєдинок завершився суддівським рішенням на користь росіянина

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол здобув перемогу над Крейгом Річардсом в рамках вечора боксу в англійському Манчестері.

Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів. У підсумку всі троє суддів віддали перемогу Біволу - 118:110, 115:114, 115:113.

Російський напівважковаговик захистив свій титул у сьомий раз, він володіє поясом WBA з 2017 року. У послужному списку 30-річного боксера 18 перемог (11 нокаутом) і жодної поразки.

Раніше, Паркер переміг Чісору та став володарем пояса WBO Inter-Continental.