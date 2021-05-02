Паркер переміг Чісору та став володарем пояса WBO Inter-Continental

Паркер переміг роздільним рішенням

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 1 травня, в Манчестері у рамках великого вечора боксу від Едді Гірна і промоутерської компанії Matchroom Boxing відбувся поєдинок між колишнім претендентом на титул у суперважкій вазі Дереком Чісорою (32–10, 23 KO) з Великої Британії і ексволодарем пояса WBO Джозефом Паркером із Нової Зеландії (28–2, 21 KO).

На кону стояв вакантний пояс WBO Inter-Continental, який і дістався переможцю - Джозефу Паркеру. Боксери обмінялися нокдаунами.

Бій завершився підрахунком суддівських записок - роздільним рішенням на користь Паркера (113–115, 116–111, 115–113).