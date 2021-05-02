 Паркер переміг Чісору та став володарем пояса WBO Inter-Continental | Бокс | Champion.com.ua
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Паркер переміг Чісору та став володарем пояса WBO Inter-Continental

Сьогодні 06:23 437 0
Паркер переміг роздільним рішенням
Паркер переміг Чісору та став володарем пояса WBO Inter-Continental
#Чісора, #Паркер

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 1 травня, в Манчестері у рамках великого вечора боксу від Едді Гірна і промоутерської компанії Matchroom Boxing відбувся поєдинок між колишнім претендентом на титул у суперважкій вазі Дереком Чісорою (32–10, 23 KO) з Великої Британії і ексволодарем пояса WBO Джозефом Паркером із Нової Зеландії (28–2, 21 KO).

На кону стояв вакантний пояс WBO Inter-Continental, який і дістався переможцю - Джозефу Паркеру. Боксери обмінялися нокдаунами. 

Бій завершився підрахунком суддівських записок - роздільним рішенням на користь Паркера (113–115, 116–111, 115–113).

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