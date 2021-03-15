Ф'юрі: Я не знайшов боксера, здатного перевершити мене

Джерело - IFL TV.
Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що жоден з його суперників не зміг нав'язати йому боротьбу в рингу.
Про це заявив сам боксер.
"Вся річ у тому, що я дотепер шукаю виклик для себе. Мені доводиться робити це протягом останніх тринадцяти років, що виступаю в професіоналах. За цей час я так і не знайшов боксера, здатного перевершити мене.
Це правда - я так і не знайшов його. І навіть якщо я відійду від справ, то все одно залишуся непереможеним. Я як кіборг з фільмів - мене не зупинити", - заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, що в наступному поєдинку Тайсон повинен зустрітися з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
Раніше повідомлялося, що сторони підписали контракт на два поєдинки.