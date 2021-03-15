Ф'юрі: Я не знайшов боксера, здатного перевершити мене

Тайсон порівняв себе з кіборгом з фільмів

Джерело - IFL TV.

Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що жоден з його суперників не зміг нав'язати йому боротьбу в рингу.

Про це заявив сам боксер.

"Вся річ у тому, що я дотепер шукаю виклик для себе. Мені доводиться робити це протягом останніх тринадцяти років, що виступаю в професіоналах. За цей час я так і не знайшов боксера, здатного перевершити мене. Це правда - я так і не знайшов його. І навіть якщо я відійду від справ, то все одно залишуся непереможеним. Я як кіборг з фільмів - мене не зупинити", - заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що в наступному поєдинку Тайсон повинен зустрітися з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що сторони підписали контракт на два поєдинки.