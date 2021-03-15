Ф'юрі і Джошуа підписали контракт на два поєдинки

Джерело - ESPN.
Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) підписали контракт на два бої.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Підтвердження угоди вийде в наступному місяці. Всі сторони доклали чимало зусиль, щоб переступити цю межу. У нас були конкуруючі промоутери і боксери. Ми зробили найскладніше.
Ми старанно працювали останні пару місяців. Я просто відчуваю, що цей бій настільки великий, що його неважко продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти країн: з Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки.
Це найбільший боксерський бій і одне з найбільших спортивних подій у світі. Це буде велика перемога для країни, яка хоче заявити про себе.
Одним з цікавих моментів цього бою буде підготовка, тому що це два абсолютно різних персонажа, дві різні особистості. Тайсон дуже хороший в інтелектуальній грі. Ентоні схвильований. Він настільки зосереджений, що не припиняв тренуватися після бою з Кубратом Пулєвим в грудні. Він як лев в клітці.
Протистояння буде епічним", - сказав Гірн.
Нагадаємо, що у 2020 році Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення 2 боїв в 2021 році. Британці володіють усіма титулами у важкій вазі.
Раніше, Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером.