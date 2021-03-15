Суддю в боксі покарали за дивний рахунок

Джерело - Чемпіон.

WBA за підсумками поєдинку за два титули першої легкої ваги між Хуаном Франсіско Естрадою і Романом Гонсалесом дискваліфікувала одного з трьох суддів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Суддя Карлос Сукре виставив рахунок 117-111 на користь Естради, тоді як два інших арбітри дали 115-113 (один на користь Естради, інший - Гонсалеса).

Сам бій вийшов дуже близьким, тому WBA дискваліфікувала Сукре за дивний рахунок.

Подібна ситуація була після поєдинку Василь Ломаченко - Тео Лопес, коли один із суддів поставив оцінку 119-109 на користь Лопеса.

Це викликало великі питання, але суддю не покарали.