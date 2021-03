У США відбувся поєдинок за титули WBC і WBA в першій найлегшій вазі між Хуаном Франциско Естрадою (42-3, 28 KO) та Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO).

Бійці пройшли усю дистанцію. Естрада здобув перемогу роздільним рішенням суддів - 117-111, 115-113, 113-115.

Estrada gets his revenge in an instant classic. 🇲🇽 pic.twitter.com/L6Kl41Witb