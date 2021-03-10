 Камбосос - про торги: Я мало не виплюнув свою каву | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко залишився у ТОП-5 рейтингу IBF
Сьогодні 10:39 408
Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:23 4269
Сьогодні визначаться ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2020/21
Сьогодні 08:54 1055
Порту вибив Ювентус з Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 1762
Боруссія Д зіграла внічию з Севільєю та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1256
Метал підписав ексгравця Ліона
Вчора 22:59 1061
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
Вчора 22:27 2022
Титулована українська легкоатлетка змінила громадянство
Вчора 18:16 8050 4
Посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування стадіону в Тернополі
Вчора 17:58 4071 3
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
Вчора 17:49 608
Блоги
Володимир Кличко 14 років тому знищив Рея Остіна
Володимир Кличко 14 років тому знищив Рея Остіна Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:37 2472
Тренери збірної України з футболу зачитали вірш Кобзаря
Тренери збірної України з футболу зачитали вірш Кобзаря Андрій Твердохліб
Вчора 22:39 586
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач Андрій Твердохліб
Вчора 22:27 2020
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції Андрій Твердохліб
Вчора 22:19 578
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» Дима Копий
Вчора 17:49 608
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 512
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину Андрій Твердохліб
Вчора 15:26 721
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 4621 1
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії Valeriy Ruchka
08.03.2021 23:15 1676
Про такі мріють усі дівчата. Дружина Зінченка показала свої букети на 8 березня
Про такі мріють усі дівчата. Дружина Зінченка показала свої букети на 8 березня Valeriy Ruchka
08.03.2021 20:43 2055 2
All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту
All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту Valeriy Ruchka
08.03.2021 09:32 320
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер Андрій Твердохліб
08.03.2021 03:25 6713 1
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина Андрій Твердохліб
07.03.2021 23:23 2682 3
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна Андрій Твердохліб
07.03.2021 21:45 1493
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі Андрій Твердохліб
07.03.2021 20:16 1321
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:00 Кіберспорт Lviv Boars розгромили Ternopil Gaming у чемпіонаті України 44
11:55 Бокс Митрофанов вирушив до Польщі спарингувати з Черкашиним 116
11:39 Футбол Ротань назвав склад молодіжної збірної України для участі в турнірі Antalya Cup 144
11:25 Футбол Голкіпер Олімпіка отримав дебютний виклик до збірної Косова 273
11:23 Футбол Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляція 4269
11:11 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловіча гонка переслідування в Нове-Место 198
10:55 Футбол Стало відомо, хто полетів у складі Шахтаря на матч з Ромою 504
10:39 Бокс Ломаченко залишився у ТОП-5 рейтингу IBF 408
10:37 Блог Володимир Кличко 14 років тому знищив Рея Остіна 2492
10:24 Футбол Балкани відмовилися від нової емблеми через її подібність з логотипом польського клубу 741
10:10 Футбол Тренер Порту: Такі матчі потрапляють в історію клубу 530
09:54 Бокс Камбосос - про торги: Я мало не виплюнув свою каву 566
09:39 Хокей Російський хокеїст на машині ледь не впав з третього поверху 552
09:24 Футбол Ювентус встановив клубний рекорд у Лізі чемпіонів 1032
09:09 Хокей Даллас розгромив Чикаго, Філадельфія здолала Баффало. Результати матчів НХЛ 608
08:54 Футбол Сьогодні визначаться ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2020/21 1055
08:39 Футбол Рух підтримав ініціативу Олімпіка з недовіри Лучі 977
08:24 Футбол Боруссія Д - Севілья 2:2. Огляд матчу 1175
08:08 Футбол УЄФА дискваліфікувала суддю матчу Ліги чемпіонів за расизм 1157
06:01 Футбол Ювентус - Порту 3:2. Огляд матчу 1445
00:43 Футбол Порту вибив Ювентус з Ліги чемпіонів 1762
9 Березня 2021
23:57 Футбол Боруссія Д зіграла внічию з Севільєю та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів 1256
23:42 Футбол Неймар запросив Мессі у ПСЖ 2330
23:29 Футбол Голанд побив досягнення Мбаппе у Лізі чемпіонів 2501
23:14 Футбол Президент Ла-Ліги: Ми готові до відходу Мессі 2267

Камбосос - про торги: Я мало не виплюнув свою каву

Сьогодні 09:54 566 0
Боксер вважає, що він і Лопес заслуговують цих грошей
Камбосос - про торги: Я мало не виплюнув свою каву
#Камбосос, #Лопес

Джерело - BoxingScene.

Австралієць Джордж Камбосос задоволений результатами промоутерських торгів з приводу організації бою з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Коли вони закінчилися, я пив каву і мало не виплюнув його. Торги були відмінні. Думаю, що це заслужено, бо я пройшов важкий шлях, як і Лопес. Він заслуговує ці гроші. Він побив чоловіка, щоб стати чоловіком.

Едді Гірн привітав нас обох, хоч він навіть не наш промоутер. Він навіть не виграв торги. Наші промоутери вже багаті та без бійців не буває поєдинків. Два хлопці ризикують, обидва непереможені. Йому 23, мені 27. Це величезний бій. Це здорово для боксу, тому що показує - у ньому ще багато грошей", - зазначив Камбосос.

Промоутерські торги по бою Камбосос - Лопес виграла компанія Triller, яка запропонувала загальну суму гонорарів бійців в розмірі понад 6 мільйонів доларів.

Раніше, Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують після перемоги над Ломаченком.

Коментарі ()