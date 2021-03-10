Камбосос - про торги: Я мало не виплюнув свою каву

Австралієць Джордж Камбосос задоволений результатами промоутерських торгів з приводу організації бою з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Коли вони закінчилися, я пив каву і мало не виплюнув його. Торги були відмінні. Думаю, що це заслужено, бо я пройшов важкий шлях, як і Лопес. Він заслуговує ці гроші. Він побив чоловіка, щоб стати чоловіком.

Едді Гірн привітав нас обох, хоч він навіть не наш промоутер. Він навіть не виграв торги. Наші промоутери вже багаті та без бійців не буває поєдинків. Два хлопці ризикують, обидва непереможені. Йому 23, мені 27. Це величезний бій. Це здорово для боксу, тому що показує - у ньому ще багато грошей", - зазначив Камбосос.