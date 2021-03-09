Камбосос: Лопеса сильно розкручують після перемоги над Ломаченком

Боксер Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) бачить недоліки абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам австралієць.

"Я бачу в Лопесі дуже багато недоліків і дірок. Не можу повірити в те, як сильно його розкручують після перемоги над Ломаченком, який не завдавав удари сім раундів. Я бачу недоліки Теофімо.

У мене хороший боксерський IQ. Моя вибухова сила потрясе його, мій рух, моя робота ніг. Я просто знаю, що я кращий боксер, ніж він", - сказав Камбосос.