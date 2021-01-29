Ковальов вперше прокоментував свої позитивні допінг-тести

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі Сергій Ковальов не приймав цілеспрямовано нічого забороненого.
Про це заявив сам боксер.
"Хочу заявити про те, що нічого забороненого цілеспрямовано я не приймав, так як тестують ВАДА з 2014 року. Це моя ініціатива перевірятися, так як я прихильник чесного спорту і чистого спорту.
Так ось, зараз йде розслідування, яким чином заборонений препарат потрапив в мій організм. Після закінчення розслідування буде розуміння. Обов'язково вам все розповім, яким чином, який препарат і хто в цьому постарався.
Прошу вас не робити поспішних висновків, набратися терпіння і дочекатися результатів розслідування", - розповів Ковальов.
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Раніше, Ковальов провали два допінг-тести.