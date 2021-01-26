Російський боксер знову здав позитивний тест на допінг

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов знову провалив допінг-тест.

Про це повідомляє BoxingScene.

Російський боксер в п'ятницю, 22 січня, пройшов повторне тестування на допінг. Результат тесту виявився позитивним.

У крові Ковальова знову виявили синтетичний тестостерон, як і у першому випадку.

Нагадаємо, 30 січня Ковальов повинен був провести поєдинок проти Мелікузіева, однак через допінг росіянина бій скасовано. За цей поєдинок Сергій отримав би 2,5 млн доларів, але зараз йому загрожує тимчасова дискваліфікація.