Перенесено бій Богачук - Адамс

Поєдинок українського проспекту першої середньої ваги Сергія Богачука (18-0-0, 18 KO) проти американського експретендента на титул в середній вазі Брендона Адамса (22-3-0, 14 KO) здобув нові дату та місце проведення.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Майк Коппінджер.

Боксери повинні були зустрітися ще 3 грудня, але Богачук підхопив коронавірус і бій довелося перенести. Новою датою стало 25 лютого в США, але тепер поєдинок перемістився в Пуерто-Рико і тепер відбудеться 4-го березня.

Sources: @ringcityusa returns March 4 in Puerto Rico with the rescheduled bout between Serhii Bohachuk and Brandon Adams. Love the idea of moving to PR for second set of fights after staging first three at Wild Card in Hollywood