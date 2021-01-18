Паркер: Для Усика я буду занадто складним викликом

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) передбачає, що вже незабаром битиметься з українцем Олександром Усиком за чемпіонський титул за версією WBO.

Про це заявив сам боксер.

"Чуйка каже мені, що буде бій з Усиком. Чуйка каже, що спершу потрібно пройти Фа, а потім переді мною відкриються найкрутіші бої з можливих.

Що я думаю про Усика? У нього крутий боксерський IQ, він класно рухається. Але якщо випаде шанс, то я схоплю за бій з ним обома руками. З моїми рухами і швидкість відчуваю, що перемога буде за мною. Думаю, що я для нього опинюся занадто складним викликом", - сказав Паркер.