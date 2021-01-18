 Паркер: Для Усика я буду занадто складним викликом | Бокс | Champion.com.ua
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Паркер: Для Усика я буду занадто складним викликом

Сьогодні 17:09 691 0
Боксер впевнений, що завдяки рухам і швидкості він виграє в українця
Паркер: Для Усика я буду занадто складним викликом
#Паркер, #Усик

Джерело - MyBettingSites.co.uk.

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) передбачає, що вже незабаром битиметься з українцем Олександром Усиком за чемпіонський титул за версією WBO.

Про це заявив сам боксер.

"Чуйка каже мені, що буде бій з Усиком. Чуйка каже, що спершу потрібно пройти Фа, а потім переді мною відкриються найкрутіші бої з можливих.

Що я думаю про Усика? У нього крутий боксерський IQ, він класно рухається. Але якщо випаде шанс, то я схоплю за бій з ним обома руками. З моїми рухами і швидкість відчуваю, що перемога буде за мною. Думаю, що я для нього опинюся занадто складним викликом", - сказав Паркер.

Нещодавно Паркер включив Усика до списку бажаних суперників.

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