Паркер включив Усика до списку бажаних суперників

Джерело - BadLeftHook.
Колишній володар чемпіонського поясу в суперважкій вазі Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) включив українського суперваговика Олександра Усика до списку бажаних суперників.
Про це заявив сам боксер.
"Мені потрібні такі хлопці як Джо Джойс, Олександр Усик та Ділліан Вайт. Є ймовірність, що я зустрінуся з Дереком Чісорою. Так, він вийде на ринг після поразки, але зараз він на рахунку.
Я готовий боксувати як в США, так і в Великій Британії, щоб повернутися на вершину", - зазначає Паркер.
Раніше повідомлялося, що Усик може розірвати контракт з Гірном, якщо не отримає бій з Джошуа.