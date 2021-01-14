Паркер включив Усика до списку бажаних суперників

Колишній володар чемпіонського поясу в суперважкій вазі Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) включив українського суперваговика Олександра Усика до списку бажаних суперників.

Про це заявив сам боксер.

"Мені потрібні такі хлопці як Джо Джойс, Олександр Усик та Ділліан Вайт. Є ймовірність, що я зустрінуся з Дереком Чісорою. Так, він вийде на ринг після поразки, але зараз він на рахунку.

Я готовий боксувати як в США, так і в Великій Британії, щоб повернутися на вершину", - зазначає Паркер.