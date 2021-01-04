Лопес-старший: Теофімо став сильнішим і розумнішим після бою з Ломаченком

Українець Василь Ломаченко зовсім не проявив себе в поєдинку з Теофімо Лопесом.

Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"Мій син поліпшив свої навички після бою з Ломаченко. Він став сильнішим і розумнішим. Той поєдинок допоміг йому. Ви ж бачили бій? Я вважаю, що після перших восьми раундів був розгром. Багато хто хотів віддати Ломаченко дев'ятий, десятий і одинадцятий раунди. Але Василь не виявив себе навіть в фінальних трихвилинці.

Транслятори не показали в нарізці, як мій син б'є цього хлопця. Це почалося з восьмого раунду. Вони не показали жодного повтору, як Теофімо просто б'є Ломаченко. Вони можуть перехитрити глядачів, але не суддів", - сказав Лопес-старший.